Необходимо наполнить сайт на движке word-press, тема twenty eleven. Вся необходимая информация есть, т.е. текст, картинки и т.д.

Нужно сделать чтобы на сайте можно было переключать язык контента сайта, если в этой теме это не получится так сделать, то просто добавить вкладки на другом языке.