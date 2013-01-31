Требуется наполнение сайта

Добрый день, фрилансеры!

Требуется добавлять товар на сайт (бытовая техника и т.д.): название уже есть в форме, Title, Description, нужно скопировать и вставить , картинки уже загружены единственное нужно ввести фильтры, подписать картинки и сохранить и все. Одна позиция занимает 1 минуту у меня, немножко практики и можно и быстрее делать

ЖДУ ваши предложения