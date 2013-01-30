Зарегистрироваться в 200 досках

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прямо по списку - регион Москва,

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Текст 1 объявления:

Chery Geely lifan в наличии все запчасти!!! Доставка в регионы, возможен безналичный расчет.

Звоните: 8 495 928 67 27

На Hyundai только эти:

Бампер передний

Бампер задний

Крыло левое

Крыло правое

Дверь передняя левая

Дверь передняя правая

Дверь задняя левая

Дверь задняя правая

Крышка багажника

Пятая задняя дверь

Капот

Подрамник

Абсорбер

Фара правая

Фара левая

Птф

Фонарь задний левый

Фонарь задний правый

Радиатор

Радиатор кондиционера

Усилитель бампера переднего

Усилитель бампера переднего

Решетка радиатора

Решетка в бампер

Жабо(пластик под дворники)

Бачек омывателя

Резонатор

Подкрылок левый

Подкрылок правый

Замок багажника

Крыло заднее правое (хечбек)

Двигатель

Блок цилиндров

Головка блока

Датчик абс

Датчик давления

Датчик давления гур

Датчик давления масла

Датчик дроссельной заслонки

Датчик заднего хода

Датчик кислорода

Датчик коленвала

Датчик расхода воздуха

Датчик скорости

Датчик температуры

Датчик уровня топлива

Датчик уровня топлива

Датчик холостого хода

Помпа

Рабочий цилиндр сцепления

Ролик грм

акпп

abs

Huyndai Getz. Хендай Гетс (Гетз)

Huyndai Santa Fe Запчасти Хендай Санта Фе

Hyundai i20 Хендай i20

Hyundai i30 Запчасти Хендай i30 i 30

Hyundai Solaris Хендай Солярис

Hyundai Elantra Хендай Элантра

Джили МК Geely MK

Джили OTAKA Geely ОТАКА

Джили VISION Geely ВИЗИОН

Сhery Bonus Чери Бонус

Сhery Kimo Чери Кимо

Сhery M11 Чери М11

Сhery CrossEastar Запчасти Чери Кросс Истар.

Сhery Very Чери Вери

Сhery indiS Чери Индис

Сhery Tiggo Чери Тиго

Chery QQ Запчасти Чери Ку Ку

Chery Amulet Чери Амулет

LIFAN Smily

LIFAN SOLANO

LIFAN X60

LIFAN BREEZ

Лифан Бриз Смайли

http://best-zapchasti.ru (Где можно оставить ссылку)

Вот пример:

http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/razboka_hyundai._novye_i_bu_dlya_chery_geely_lifan_132013767

2 объявление

Шкафы купе от завода производителя 2 3 х и 4 х створчатые, с любым наполнением. Мы делаем шкафы любого размера, цвета под заказ. Вы будете приятно удивлены нашеми ценами . Звоните 8 495 928 67 27.

Акция: Приведите пример понравившегося шкафа на другом сайте и мы сделаем вам дешевле!

Наличный и безналичный расчет. Доставка в регионы.

http://u-v-s.ru/shkafy-kupe/shkafy-kupe-2-dve-dveri/

4 р за доску

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