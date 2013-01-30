Зарегистрироваться в 200 досках

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прямо по списку - регион Москва,
подать 2 объявления
Текст 1 объявления:
Chery Geely lifan в наличии все запчасти!!! Доставка в регионы, возможен безналичный расчет.
Звоните: 8 495 928 67 27
На Hyundai только эти:
Бампер передний
Бампер задний
Крыло левое
Крыло правое
Дверь передняя левая
Дверь передняя правая
Дверь задняя левая
Дверь задняя правая
Крышка багажника
Пятая задняя дверь
Капот
Подрамник
Абсорбер
Фара правая
Фара левая
Птф
Фонарь задний левый
Фонарь задний правый
Радиатор
Радиатор кондиционера
Усилитель бампера переднего
Усилитель бампера переднего
Решетка радиатора
Решетка в бампер
Жабо(пластик под дворники)
Бачек омывателя
Резонатор
Подкрылок левый
Подкрылок правый
Замок багажника
Крыло заднее правое (хечбек)
Двигатель
Блок цилиндров
Головка блока
Датчик абс
Датчик давления
Датчик давления гур
Датчик давления масла
Датчик дроссельной заслонки
Датчик заднего хода
Датчик кислорода
Датчик коленвала
Датчик расхода воздуха
Датчик скорости
Датчик температуры
Датчик уровня топлива
Датчик уровня топлива
Датчик холостого хода
Помпа
Рабочий цилиндр сцепления
Ролик грм
акпп
abs
Huyndai Getz. Хендай Гетс (Гетз)
Huyndai Santa Fe Запчасти Хендай Санта Фе
Hyundai i20 Хендай i20
Hyundai i30 Запчасти Хендай i30 i 30
Hyundai Solaris Хендай Солярис
Hyundai Elantra Хендай Элантра
Джили МК Geely MK
Джили OTAKA Geely ОТАКА
Джили VISION Geely ВИЗИОН
Сhery Bonus Чери Бонус
Сhery Kimo Чери Кимо
Сhery M11 Чери М11
Сhery CrossEastar Запчасти Чери Кросс Истар.
Сhery Very Чери Вери
Сhery indiS Чери Индис
Сhery Tiggo Чери Тиго
Chery QQ Запчасти Чери Ку Ку
Chery Amulet Чери Амулет
LIFAN Smily
LIFAN SOLANO
LIFAN X60
LIFAN BREEZ
Лифан Бриз Смайли
http://best-zapchasti.ru (Где можно оставить ссылку)
Вот пример:
http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/razboka_hyundai._novye_i_bu_dlya_chery_geely_lifan_132013767
2 объявление
Шкафы купе от завода производителя 2 3 х и 4 х створчатые, с любым наполнением. Мы делаем шкафы любого размера, цвета под заказ. Вы будете приятно удивлены нашеми ценами . Звоните 8 495 928 67 27.
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Наличный и безналичный расчет. Доставка в регионы.
http://u-v-s.ru/shkafy-kupe/shkafy-kupe-2-dve-dveri/
4 р за доску
прислать отчет ввиде ссылок на обьявления
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