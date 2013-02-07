Наполнение интернет-магазина товарами

Добрый день. Требуется работа над интернет магазином на платформе insales.

В частности необходимо заполнить интернет магазин по уже созданным товарным категориям. Заполняются следующие пункты:

- Название товара

- Изображение товара (скачивается с сайта производителя товара исполнителем)

- Краткое описание (10-15 слов о товаре)

- Описание (требуется стандартизация описания и рерайт описания, размещенного на сайте производителя) + условия доставки (предоставляются мной)

- Цена товара (предоставляется мной в виде прайс-листа)

- Вес

Всего товаров будет на первом этапе около 100. Нужен креативный человек, который сможет вдохнуть жизнь в этот новый проект. Цены указывайте сразу за единицу. В качестве первого заказа предлагаю заполнить 1 товар, после чего станет понятно понимаем ли мы друг другу