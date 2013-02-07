Наполнение интернет-магазина товарами

Ищем контент-менеджера для наполнения сайта. Копипаст, 4-6 полей в позиции. Работа несложная, на постоянной основе, сроков и объемов нет. В предложении указывайте желаемую оплату. Заранее спасибо!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день. Требуется работа над интернет магазином на платформе insales.
В частности необходимо заполнить интернет магазин по уже созданным товарным категориям. Заполняются следующие пункты:
- Название товара
- Изображение товара (скачивается с сайта производителя товара исполнителем)
- Краткое описание (10-15 слов о товаре)
- Описание (требуется стандартизация описания и рерайт описания, размещенного на сайте производителя) + условия доставки (предоставляются мной)
- Цена товара (предоставляется мной в виде прайс-листа)
- Вес
Всего товаров будет на первом этапе около 100. Нужен креативный человек, который сможет вдохнуть жизнь в этот новый проект. Цены указывайте сразу за единицу. В качестве первого заказа предлагаю заполнить 1 товар, после чего станет понятно понимаем ли мы друг другу
- Похожие заказы
- Наполнение сайтов64 заявкиЗакрыт11 лет назад
Добрый день, фрилансеры! Требуется добавлять товар на сайт (бытовая техника и т.д.): название уже есть в форме, Title, Description, нужно скопировать и вставить , картинки уже загружены единственное нужно ввести фильтры, подписать картинки и сохранить и ...Наполнение сайтов41 заявкаЗакрыт11 лет назад
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9&lr=213 прямо по списку - регион Москва, подать 2 объявления Текст 1 объявления: Chery Geely lifan в наличии все запчасти!!! Доставка в регионы, возможен безналичный расчет. Звоните: 8 495 928 67 ...Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужно заполнить 500 позиций, выберу 2 исполнителей, нужно начинать сразу, срок 1-2 дня.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Есть базовый сайт с расписанием занятий: http://www.extremefitness.ru/schedules/ Внизу там 3 ссылки на расписание Фитнес-клуб (для 3-х клубов). Каждая запись в таблице - это итем, тренеры и направления - это категории. Необходимо вбить эти категории и ...Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Есть сайт на Prestashop, каталог свадебных платьев. каталог заполнен, необходимо создать несколько страниц - "о магазине", контакты (с картой яндекс.народная), привести в порядок меню (поменять названия англ на рус.). в общем нужен человек который работает с ...Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Ищу контент - менеджера на постоянное сотрудничество,опыт работы с joomla,drupal,wordpress - приоритетное цены за услуги в личку.Наполнение сайтов14 заявокЗакрыт11 лет назад
Провести сео оптимизацию, сделать тайтлы, дескрипшины, заполнить контентом и когда все будет готово зарегестрировать в поисковых системах. www.kvm31.ruНаполнение сайтов15 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужен контент менеджер в интернет магазин. Задачи: Добавление товаров. Рерайт описаний. Оформление разделов сайта. Сайт работает на hostCMS. Оплата 100руб. час. WMR. Разовые задачи на постоянной основе. Обращайтесь на [email protected] (с пометкой контент)Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт11 лет назад
текст я дам пишите цену за одно объвлениеНаполнение сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад