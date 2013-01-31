Копирование продуктов.

Каждый продукт нужно размножить и сделать клоны по колличеству парт. номеров. Т.е. у продукта есть от 5-ти до 60-ти парт номеров. Нужно сделать клоны по колличеству и перелинковать их. чтобы получилось как здесь http://porta-batteries.com/as09a61/

Под фото кликатибельные прат номера. по каждым кодом скрываеться продукт.

Это в общих чертах. Нюансы перед непосредственным началом работы.