Копирование продуктов.

Ищем контент-менеджера для наполнения сайта. Копипаст, 4-6 полей в позиции. Работа несложная, на постоянной основе, сроков и объемов нет. В предложении указывайте желаемую оплату. Заранее спасибо!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Каждый продукт нужно размножить и сделать клоны по колличеству парт. номеров. Т.е. у продукта есть от 5-ти до 60-ти парт номеров. Нужно сделать клоны по колличеству и перелинковать их. чтобы получилось как здесь http://porta-batteries.com/as09a61/
Под фото кликатибельные прат номера. по каждым кодом скрываеться продукт.
Это в общих чертах. Нюансы перед непосредственным началом работы.
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