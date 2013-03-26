Исполнитель для наполнения сайта на Joomla

Требуется исполнитель на постоянную работу по публикации статей на сайте медицинской тематики. В работу входит добавление готовых статей на сайт и их визуальное оформление.

Сайт работает на CMS Joomla, обязателен опыт работы с данной CMS. Оплата сдельная – 30 рублей за публикацию 1 статьи.

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