Требуется человек для постоянной работы по составлению названий и описаний сайтов (для размещения в каталогах). Подробности по работе смотрите в прикрепленном файле. Оплата 80 рублей за сайт (в среднем работа над 1 сайтом занимает 30–60 минут, при ...