Требуется исполнитель на постоянную работу по публикации статей на сайте медицинской тематики. В работу входит добавление готовых статей на сайт и их визуальное оформление. Сайт работает на CMS Joomla, обязателен опыт работы с данной CMS. ...
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- Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
Требуется человек для постоянной работы по составлению названий и описаний сайтов (для размещения в каталогах). Подробности по работе смотрите в прикрепленном файле. Оплата 80 рублей за сайт (в среднем работа над 1 сайтом занимает 30–60 минут, при ...Прочее13 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо писать уникальные статьи с использованием 3 – 5 ключевых слов в теле статьи. Минимальный объем статьи 3000 символов без пробелов. Оплата 50 рублей за 1000 символов без пробелов. Требования: - уникальность - соблюдение минимального объема статьи - нормальная ...Копирайтинг29 заявокЗакрыт11 лет назад
Отзывы фрилансеров
$450
10 баллов
11 лет назад
Михаил - замечательный человек (язык не поворачивается называть его просто "Заказчик"). Встретить на своем пути такого наставника - большая удача для каждого фрилансера. Мне повезло! :)
Ответный отзыв
Длительное время работаем с Татьяной по наполнению сайтов на Joomla. Татьяна очень грамотный и ответственный человек, при этом работает очень активно.