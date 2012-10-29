Mikesite

Михаил Mikesite

 
40 летРоссия/Энгельс
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Исполнитель для наполнения сайта на Joomla

    Требуется исполнитель на постоянную работу по публикации статей на сайте медицинской тематики. В работу входит добавление готовых статей на сайт и их визуальное оформление. Сайт работает на CMS Joomla, обязателен опыт работы с данной CMS. ...

    JoomlaСайт на JoomlaСтатьи для сайта
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Исполнитель для составления названий и описаний

    Требуется человек для постоянной работы по составлению названий и описаний сайтов (для размещения в каталогах). Подробности по работе смотрите в прикрепленном файле. Оплата 80 рублей за сайт (в среднем работа над 1 сайтом занимает 30–60 минут, при ...

    Прочее13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется копирайтер на постоянную работу

    Необходимо писать уникальные статьи с использованием 3 – 5 ключевых слов в теле статьи. Минимальный объем статьи 3000 символов без пробелов. Оплата 50 рублей за 1000 символов без пробелов. Требования: - уникальность - соблюдение минимального объема статьи - нормальная ...

    Копирайтинг29 заявок
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
Ole_lukovoe
Татьяна 
46 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
$450
10 баллов
11 лет назад
Исполнитель для наполнения сайта на Joomla
Михаил - замечательный человек (язык не поворачивается называть его просто "Заказчик"). Встретить на своем пути такого наставника - большая удача для каждого фрилансера. Мне повезло! :)
Длительное время работаем с Татьяной по наполнению сайтов на Joomla. Татьяна очень грамотный и ответственный человек, при этом работает очень активно.
Ответный отзыв