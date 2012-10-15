Требуется копирайтер на постоянную работу

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт29 заявок321 просмотр

Необходимо писать уникальные статьи с использованием 3 – 5 ключевых слов в теле статьи. Минимальный объем статьи 3000 символов без пробелов. Оплата 50 рублей за 1000 символов без пробелов.

Требования:

- уникальность

- соблюдение минимального объема статьи

- нормальная читаемость текста и орфография

Объем заказов: 1 – 2 статьи в день.

Оставляйте ICQ для связи.

13 лет назад
Mikesite
Михаил 
41 год
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров