Написание текста. Приватно для karver.

$100
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  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка154 просмотра

Написание текста для главной страницы.

13 лет назад
SebaMF
42 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
4 часа назад
13 лет назад
$50
1 день
Мастер своего дела. Настоятельно рекомендую!
Приятно было работать с Сергеем. Он знает, что хочет получить и умеет объяснять задачу. Спасибо за интересный проект и успехов в работе :)

Заявки фрилансеров

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
4 часа назад
13 лет назад
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Копирайтинг

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