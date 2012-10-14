Тематика - контент на тему психологии. Оплата – WebMoney (WMR) в течении нескольких часов.
Копирайтер в новостной портал
Нужен копирайтер для новостного портала.
Требования:
- 5 обзорных новостных статей в день (кроме субботы и воск.)
- опыт работы мин. 6 мес.
- грамотность и исполнительность обязательны.
Оплата: 15000 руб. в мес.
Предварительное собеседование.
Заявки присылайте сюда: [email protected]
Заявки фрилансеров
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