Срочно нужен письменный перевод видео ролика с английского на русский язык. http://www.youtube.com/watch?v=N4Me4PCdCFI&feature=c4-overview&list=UUSO6XOhKfDZ_VBaaO8SJ8sQ 1000 рублей
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- $31Переводы1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $500
Нужен копирайтер для новостного портала. Требования: - 5 обзорных новостных статей в день (кроме субботы и воск.) - опыт работы мин. 6 мес. - грамотность и исполнительность обязательны. Оплата: 15000 руб. в мес. Предварительное собеседование. Заявки присылайте сюда: [email protected]Копирайтинг4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Сайт: http://vipskypeconsult.com Нужно отредактировать сайт: настроить установленные плагины, установить недостающие основные плагины для защиты и нормального функционирования, прикрепить к сайту системы оплаты банковскими картами, установить прием денег с помощью Яндекс.Денег, ВебМани и РБК МАНИ и W1. Срок ...Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен11 лет назад
Отзывы фрилансеров
$30
10 баллов
8 лет назад
Всё отлично. Рекомендую
Ответный отзыв
Перевод видео ролика длинной почти в час был сделан быстро и профессионально. Спасибо. Я довольна.
$100
10 баллов
10 лет назад
Все прошло отлично. Хорошее ТЗ, своевременная оплата. Рекомендую.
Ответный отзыв
Спасибо большое Алексею! Поработал очень плодотворно, быстро и качественно. Многое, что просила поработать, подогнать и справить - все сделано! Благодарю за сотрудничество! Уверена, что еще не раз буду обращаться к тебе, Алексей! До встречи в сети! :)