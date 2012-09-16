lebteam

Наталия lebteam

 
44 годаРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Копирайтер в новостной портал

    $500

    Нужен копирайтер для новостного портала. Требования: - 5 обзорных новостных статей в день (кроме субботы и воск.) - опыт работы мин. 6 мес. - грамотность и исполнительность обязательны. Оплата: 15000 руб. в мес. Предварительное собеседование. Заявки присылайте сюда: [email protected]

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Технически доработать сайт

    $100

    Сайт: http://vipskypeconsult.com Нужно отредактировать сайт: настроить установленные плагины, установить недостающие основные плагины для защиты и нормального функционирования, прикрепить к сайту системы оплаты банковскими картами, установить прием денег с помощью Яндекс.Денег, ВебМани и РБК МАНИ и W1. Срок ...

    Редактирование и Корректура1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
Mimo_de_Janeiro
Григорий 
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Перевод видеоролика с английского на русский
Всё отлично. Рекомендую
Перевод видео ролика длинной почти в час был сделан быстро и профессионально. Спасибо. Я довольна.
Ответный отзыв
demin_ch
Алексей 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
125 отзывов
$100
10 баллов
10 лет назад
Технически доработать сайт
Все прошло отлично. Хорошее ТЗ, своевременная оплата. Рекомендую.
Спасибо большое Алексею! Поработал очень плодотворно, быстро и качественно. Многое, что просила поработать, подогнать и справить - все сделано! Благодарю за сотрудничество! Уверена, что еще не раз буду обращаться к тебе, Алексей! До встречи в сети! :)
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