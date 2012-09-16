Спасибо большое Алексею! Поработал очень плодотворно, быстро и качественно. Многое, что просила поработать, подогнать и справить - все сделано! Благодарю за сотрудничество! Уверена, что еще не раз буду обращаться к тебе, Алексей! До встречи в сети! :)