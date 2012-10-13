SEO-рерайт сайта

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Закрыт18 заявок216 просмотров

Нужен seo-рерайт большей части сайта.

Главная страничка + описания товаров + дополнительные статьи.

Желательно, что бы испольнитель немного разбирался в авто тематике.

В заявке указывайте цену и сколько можете переписать текста за день.

13 лет назад
lexus1991
Алексей 
33 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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