Нужен контент-менеджер на сайт финансовой тематики

Ищется опытный копирайтер, которому интересно писать статьи на финансовую тематику (в основном кредитование). Необходимо описывать услуги конкретных банков, различные виды кредитования населения, а также наполнять вики-словарь финансовыми терминами. Могу обеспечить большими объемами на 2–3 месяца.

По оплате — 1$ за 1000 символов без пробелов, в стоимость статьи входит оформление текста на сайте, поиск и добавление нескольких тематических изображений.