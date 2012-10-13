Нужен контент-менеджер на сайт финансовой тематики

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт4 заявки288 просмотров

Ищется опытный копирайтер, которому интересно писать статьи на финансовую тематику (в основном кредитование). Необходимо описывать услуги конкретных банков, различные виды кредитования населения, а также наполнять вики-словарь финансовыми терминами. Могу обеспечить большими объемами на 2–3 месяца.

По оплате — 1$ за 1000 символов без пробелов, в стоимость статьи входит оформление текста на сайте, поиск и добавление нескольких тематических изображений.

13 лет назад
naotlichno
Роман 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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