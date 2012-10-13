Написание текстов в свободной форме

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Закрыт28 заявок330 просмотров

Нужны тексты "из головы" в любом виде, рассказ, история, в стиле личного блога, от первого или третьего лица.

Даю только ключи.

Без поиска информации.

Тематика развлечения.

Легкие и интересные тексты с юмором - приветствуются.

Указывайте свою цену.

Тексты заказываю периодично.

13 лет назад
Headweb
Игорь 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

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