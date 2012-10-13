Здравствуйте, Фрилансер.

У меня есть для вас проект.

Мне нужно написать тексты.

Тематика текстов: Обо мне как фрилансера, у меня в социальную сеть, описать все мои умения, написать историю и умение для представления на сайтах и т.д.

+ Это нужно сделать русском языке, английском языке (при возможности прекласты на украинский язык но необязательно).

Подробности в ЛС.

Напишите пожалуйста вашу цену, скрокы и т.д. В ЛС.

С уважением, ваш Марк.