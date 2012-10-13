Рерайт описаний мобильных игр

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Закрыт20 заявок184 просмотра

Необходимо выполнять рерайтинг описаний на мобильные игры. По 700 символов на игру, проверка уникальности по Advego.

13 лет назад
3DMetalhead
36 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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