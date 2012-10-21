Нужен качественный копирайтинг

Нуждаюсь в услугах грамотного копирайтера. Требуется написать 10 текстов по 1500 знаков на строительную тему (кровли, малоэтажное строительство, внутренние работы и пр). Подробное задание предоставлю исполнителю. Тексты с элементами СЕО, необходимо сделать грамотную оптимизацию с учетом требований Яндекса. К каждому тексту необходимо написать (тайтл и дескрипшн). Предлагаю оплату за 1000 знаков с пробелами 200-250 рублей. Возможна частичная предоплата. Прошу. кто заинтересовался оставить свою заявку и контакты, сегодня буду выбирать исполнителя. С уважением, Геннадий