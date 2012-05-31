Есть 2 задания. 1. Необходим красочный, креативный текст на 1500 знаков б.п. максимум - цена 300 рублей за текст 2. Необходимо переписать тексты на сайте литературным, красивым языком - цена 100 рублей ...
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Я профессиональный копирайтер и предлагаю свои услуги по написанию эффективных статей для ваших сайтов.
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- $50Копирайтинг28 заявокЗакрыт12 лет назад
Дизайн интернет магазин аксессуаров apple, бюджет 150 долларовДизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $100
Необходимо 10 штук статей по 2000 знаков б.п. с ключами цена 75 рублей за 1000 знаков б.п. требованиям к кандидатам: - грамотный русский язык; - оригинальный стиль (не шаблонные фразы); ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $250
Нужен хороший дизайнер, способный предложить оригинальную идею и выполнить работу в короткий срок. Важны понимание юзабилити и профессионализм для четкого обоснования тех или иных действий. ТЗ и примерные макеты готовы к ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
Нужен хороший дизайнер, способный предложить оригинальную идею и выполнить работу в короткий срок. Важны понимание юзабилити и профессионализм для четкого обоснования тех или иных действий. ТЗ и примерные макеты готовы к ...Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт13 лет назад