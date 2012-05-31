alinazet

Алина alinazet

 
40 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
эффективные тексты

Мои контакты:

ICQ 616187451

[email protected]

Я профессиональный копирайтер и предлагаю свои услуги по написанию эффективных статей для ваших сайтов.

Сотрудничая со мной, вы получаете ЯРКИЕ, ЖИВЫЕ И ИНТЕРЕСНЫЕ ТЕКСТЫ,

которые будут отличаться не только оригинальным стилем письма,

но и ПРОДУМАННОЙ СТРУКТУРОЙ c интригующими подзаголовками и множеством перечислений,

Я пишу : рекламные тексты для буклетов, сайтов, СМИ

информационные статьи

seo - тексты

100% уникальный рерайт

  • Задания для профессионального копирайтера

    $50

    Есть 2 задания. 1. Необходим красочный, креативный текст на 1500 знаков б.п. максимум - цена 300 рублей за текст 2. Необходимо переписать тексты на сайте литературным, красивым языком - цена 100 рублей ...

    Копирайтинг28 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется помощь по написанию сео-статей

    $100

    Необходимо 10 штук статей по 2000 знаков б.п. с ключами цена 75 рублей за 1000 знаков б.п. требованиям к кандидатам: - грамотный русский язык; - оригинальный стиль (не шаблонные фразы); ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Дизайн сайта

    $250

    Нужен хороший дизайнер, способный предложить оригинальную идею и выполнить работу в короткий срок. Важны понимание юзабилити и профессионализм для четкого обоснования тех или иных действий. ТЗ и примерные макеты готовы к ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Требуется дизайнер сайтов

    Нужен хороший дизайнер, способный предложить оригинальную идею и выполнить работу в короткий срок. Важны понимание юзабилити и профессионализм для четкого обоснования тех или иных действий. ТЗ и примерные макеты готовы к ...

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

Отзывы фрилансеров

akelita
Андрей 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$150
10 баллов
11 лет назад
Дизайн интернет-магазина аксессуаров apple.
Сотрудничеством полностью доволен! Заказчик пунктуален и обязателен! Это плюс!
Спасибо Андрей, все выполнено так, как хотела) Идеальная работа)
Ответный отзыв
Struk
Юлия 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Требуется помощь по написанию сео-статей
Написание статей
Алина пример идеального заказчика. Всегда на связи, быстро проверяет и оплачивает работу. Спасибо за приятное сотрудничество. Всегда рада его продолжению.
Юля, отличный копирайтер, молодец) Справилась со своей задачей на 100%. Красивый стиль письма, грамотность, своевременность, я очень довольна,что сотрудничаю с этим человеком.
Ответный отзыв
akelita
Андрей 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$200
10 баллов
13 лет назад
Дизайн сайта
Алина очень приятный в общении и исполнительный человек. Сотрудничеством доволен на 100%! Рекомендую!
Довольна работой на 100%. Андрей превосходно справился с поставленной задачей и выполнил задание без лишних правок и замечаний. Очень было приятно работать с этим человеком, всем рекомендую!!!!
Ответный отзыв