эффективные тексты

Мои контакты:

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Я профессиональный копирайтер и предлагаю свои услуги по написанию эффективных статей для ваших сайтов.

Сотрудничая со мной, вы получаете ЯРКИЕ, ЖИВЫЕ И ИНТЕРЕСНЫЕ ТЕКСТЫ,

которые будут отличаться не только оригинальным стилем письма,

но и ПРОДУМАННОЙ СТРУКТУРОЙ c интригующими подзаголовками и множеством перечислений,

Я пишу : рекламные тексты для буклетов, сайтов, СМИ

информационные статьи

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