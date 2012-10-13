Обзоры и новости по аниме

Всем доброго времени суток. В активе появился аниме портал http://animesee.com/ и нужен любитель и знаток, способный писать обзоры и новости по этой тематике. Требуеться написать новости-обзоры (1200-1500) добавить картинку или треллер и разместить на сайте. Дальше будете работать в связке с биржей ГГЛ. Стоимомть 30 рублей единица.В день нужно примерно одну новость.Работа на длительное сотрудничество. Моя ася 454619787.