Здравствуйте . Нужен продающий текст - письмо для рассылки , для клининговой компании . Направление - коммерческие здания . Подробности сообщу , если потребуются . Спасибо .
Написать FAQ по оплате Приват24 (Украина)-Webmoney
Доброго времени суток уважаемые фрилансеры.
Это задание предназначено для людей, имеющих карту банка Приват24.
Требуется написать инструкцию по оплате услуг моей компании картой банка приват24 используя платежный интерфейс ЭПС Webmoney.
В общих чертах процесс выглядит как "Далее" - "Далее" - "Далее" - "Ввести данные из полученного смс" - "Далее" - "Далее" - "Счет оплачен". Более детально я проконсультирую исполнителя при личном общении.
Каждый шаг инструкции должен быть проиллюстрирован скрином. На выходе я хочу получить от Вас doc-файл, в котором по шагам расписано что и как Вы делали для достижения результата.
Оплата - 250 рублей или 8 баксов, способ - Вебмоней.
На дополнительные вопросы относительно данного задания отвечу в ЛС.
Выбранный исполнитель
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