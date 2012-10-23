Написать FAQ по оплате Приват24 (Украина)-Webmoney

$50
  1. Биржа фриланса
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Завершен3 заявки188 просмотров

Доброго времени суток уважаемые фрилансеры.

Это задание предназначено для людей, имеющих карту банка Приват24.

Требуется написать инструкцию по оплате услуг моей компании картой банка приват24 используя платежный интерфейс ЭПС Webmoney.

В общих чертах процесс выглядит как "Далее" - "Далее" - "Далее" - "Ввести данные из полученного смс" - "Далее" - "Далее" - "Счет оплачен". Более детально я проконсультирую исполнителя при личном общении.

Каждый шаг инструкции должен быть проиллюстрирован скрином. На выходе я хочу получить от Вас doc-файл, в котором по шагам расписано что и как Вы делали для достижения результата.

Оплата - 250 рублей или 8 баксов, способ - Вебмоней.

На дополнительные вопросы относительно данного задания отвечу в ЛС.

13 лет назад
Apach47
Максим 
34 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

nikson_88
Никита 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Никита достаточно быстро выполнил поставленную перед ним задачу. Качество работы очень порадовало.
Приятно работать с понятным и исчерпывающим ТЗ. Оплата - моментальная, всегда на связи! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

nikson_88
Никита 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад

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