Здравствуйте, Фрилансер. У меня есть для вас проект. Мне нужно написать тексты. Тематика текстов: Обо мне как фрилансера, у меня в социальную сеть, описать все мои умения, написать историю и умение для ...
Письмо для рассылки .
Здравствуйте .
Нужен продающий текст - письмо для рассылки , для клининговой компании . Направление - коммерческие здания . Подробности сообщу , если потребуются .
Спасибо .
Заявки фрилансеров
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