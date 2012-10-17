Написать текст для страниц сайта

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен4 заявки271 просмотр

Написать текст для страниц сайта кафе о предлагаемых им услугах. Тематика - общественное питание, доставка еды, аренда банкетных залов для проведения различных мероприятий. Объем текста небольшой, успеваете за 1 день получаете премию 5$. Оплата в рублях. Указывайте реальный срок выполнения работы.

ТЗ на текст для страниц сайта прикреплен файлом к данному тендеру.

13 лет назад
WAP
50 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Vuriko
Влада 
48 лет
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 отзывов
13 лет назад
$25
2 дня
Благодарю Владу за работу! Пунктуальность, внимание к соблюдению всех предписаний ТЗ, художественный слог изложения письма - характеризуют Владу не только как ответственного профессионала своего дела, но и как творческого, талантливого человека. Желаю успехов и процветания!
Владимир, спасибо за творческий подход и неравнодушное отношение к работе. Внимательный и ответственный заказчик.

Заявки фрилансеров

Vuriko
Влада 
48 лет
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 отзывов
13 лет назад

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