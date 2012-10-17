Написать текст для страниц сайта кафе о предлагаемых им услугах. Тематика - общественное питание, доставка еды, аренда банкетных залов для проведения различных мероприятий. Объем текста небольшой, успеваете за 1 день получаете премию 5$. Оплата в рублях. Указывайте реальный срок выполнения работы.

ТЗ на текст для страниц сайта прикреплен файлом к данному тендеру.