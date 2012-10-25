Здравствуйте . Нужен продающий текст - письмо для рассылки , для клининговой компании . Направление - коммерческие здания . Подробности сообщу , если потребуются . Спасибо .
Тексты на тему грузоперевозок
Здравствуйте господа копирайтеры.
Требуется написание статей на тему автомобильных грузоперевозок и смежных с ней для сайта компании.
Жду ваших предложений, обязательно с портфолио.
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