Тексты на тему грузоперевозок

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен23 заявки273 просмотра

Здравствуйте господа копирайтеры.

Требуется написание статей на тему автомобильных грузоперевозок и смежных с ней для сайта компании.

Жду ваших предложений, обязательно с портфолио.

Написание статей
13 лет назад
Dchamel
Денис 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

kotenok1985
Екатерина 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$10
3 дня
Работой с Катей доволен. Делает быстро, без лишних вопросов. Текста хорошие, читаемые, процент стоп слов низкий. Рад сотрудничеству, буду пользоваться услугами регулярно.
Надежный, корректный и пунктуальный человек. Что порадовало – четкое Тз и оперативные ответы на вопросы. Спасибо, надеюсь на дальнейшее сотрудничество)))

Заявки фрилансеров

kotenok1985
Екатерина 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Письмо для рассылки .

    Здравствуйте . Нужен продающий текст - письмо для рассылки , для клининговой компании . Направление - коммерческие здания . Подробности сообщу , если потребуются . Спасибо .

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написать FAQ по оплате Приват24 (Украина)-Webmoney

    $50

    Доброго времени суток уважаемые фрилансеры. Это задание предназначено для людей, имеющих карту банка Приват24. Требуется написать инструкцию по оплате услуг моей компании картой банка приват24 используя платежный интерфейс ЭПС Webmoney. В ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Написать 20 обзоров "Дневники Вампира"

    Написать 20 обзоров по 300 символов о сериале "Дневники Вампира 4 сезон. Итого 20 обзоров по 300 =6000 символов Основные требования - Уникальность Цена: за всю работу 6$ Результат не ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Срочно требуется рерайт

    $50

    Здравствуйте! Срочно требуется рерайт 4000 тз бп, Оплата 35 рублей за 1000. Сдать работу нужно сегодня. Работа несложная, " статьи по тысяче знаков.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Обо мне

    Здравствуйте, Фрилансер. У меня есть для вас проект. Мне нужно написать тексты. Тематика текстов: Обо мне как фрилансера, у меня в социальную сеть, описать все мои умения, написать историю и умение для ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Обзоры и новости по аниме

    Всем доброго времени суток. В активе появился аниме портал http://animesee.com/ и нужен любитель и знаток, способный писать обзоры и новости по этой тематике. Требуеться написать новости-обзоры (1200-1500) добавить картинку или треллер и разместить на ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад