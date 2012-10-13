Здравствуйте . Нужен продающий текст - письмо для рассылки , для клининговой компании . Направление - коммерческие здания . Подробности сообщу , если потребуются . Спасибо .
Описания товаров для наполнения интернет-магазина
Здравствуйте.
Мне нужны качественные и уникальные описания товаров мебельного магазина (офисная мебель / мебель для дома).
Главное требование - ориентация текстов на живых посетителей, а не на поисковых роботов.
Размер каждого описания - от 300 до 700 знаков (жестких рамок нет, главное, чтобы текст был качественным и хорошо описывал товар, но в среднем - 500 зн.). Описания должны четко и понятно представлять предлагаемый товар, с минимумом "воды".
С меня ссылки на описания с изображениями товаров. Часто описания по ссылкам маленькие, либо их вообще нет, поэтому иногда придется писать, ориентируясь на фото и характеристики товара.
Поскольку размеры описаний не указаны жестко, прошу указывать вашу цену за 1000 зн.
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