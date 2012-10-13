Описания товаров для наполнения интернет-магазина

Здравствуйте.

Мне нужны качественные и уникальные описания товаров мебельного магазина (офисная мебель / мебель для дома).

Главное требование - ориентация текстов на живых посетителей, а не на поисковых роботов.

Размер каждого описания - от 300 до 700 знаков (жестких рамок нет, главное, чтобы текст был качественным и хорошо описывал товар, но в среднем - 500 зн.). Описания должны четко и понятно представлять предлагаемый товар, с минимумом "воды".

С меня ссылки на описания с изображениями товаров. Часто описания по ссылкам маленькие, либо их вообще нет, поэтому иногда придется писать, ориентируясь на фото и характеристики товара.

Поскольку размеры описаний не указаны жестко, прошу указывать вашу цену за 1000 зн.