Нужны описания женских сумок по фото 300-400 знаков Всего 15 сумок,из них 7 разных моделей, только цвета, разные. Для одинаковых моделей описание должно немного различатся, можно не сильно.
Рерайт статей
Необходимо провести рерайт текста текст порядка 10 000 символов
30руб за 1000 знаков
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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