Рерайт статей

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен15 заявок232 просмотра

Необходимо провести рерайт текста текст порядка 10 000 символов

30руб за 1000 знаков

13 лет назад
Shade876
Евгений 
41 год
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

esperanza89
35 лет
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Работа выполнена в считанные часы и качественно. Сработано оперативно одним словом молодец... Так держать...
Хороший заказчик: чёткое задание, добросовестная оплата. Всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

esperanza89
35 лет
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Описание товара для интернет магазина

    Нужны описания женских сумок по фото 300-400 знаков Всего 15 сумок,из них 7 разных моделей, только цвета, разные. Для одинаковых моделей описание должно немного различатся, можно не сильно.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нужен рерайтер

    Написать текст для сайта, торгующего мебелью, люстрами и дверьми... За 1000зн - 30р. Оплата сразу после проверки.

    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написание текстов о живописи и искусстве

    Ищем человека для долгого сотрудничества, который будет писать нам 2-3 статьи в неделю. Каждый текст 2-4 тысячи знаков, часть по заданным ключевым словам, часть на свободную тему. Но всё так или иначе связано с картинами, ...

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен контент-менеджер на сайт финансовой тематики

    $250

    Ищется опытный копирайтер, которому интересно писать статьи на финансовую тематику (в основном кредитование). Необходимо описывать услуги конкретных банков, различные виды кредитования населения, а также наполнять вики-словарь финансовыми терминами. Могу обеспечить большими объемами на 2–3 месяца. ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написание текстов в свободной форме

    Нужны тексты "из головы" в любом виде, рассказ, история, в стиле личного блога, от первого или третьего лица. Даю только ключи. Без поиска информации. Тематика развлечения. Легкие и ...

    Копирайтинг28 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Тексты по ключам в свободной форме

    Здравствуйте всем, в том числе, сбежавшим с фриланса :) ! Ищу человека который будет периодично писать тексты "из головы". Никаких заданий и поиска информации. Текст нужно писать только исходя из ключевых слов ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Описания товаров для наполнения интернет-магазина

    Здравствуйте. Мне нужны качественные и уникальные описания товаров мебельного магазина (офисная мебель / мебель для дома). Главное требование - ориентация текстов на живых посетителей, а не на поисковых роботов. ...

    Копирайтинг23 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написать текст для страниц сайта

    $25

    Написать текст для страниц сайта кафе о предлагаемых им услугах. Тематика - общественное питание, доставка еды, аренда банкетных залов для проведения различных мероприятий. Объем текста небольшой, успеваете за 1 день получаете премию 5$. Оплата в ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Тексты на тему грузоперевозок

    Здравствуйте господа копирайтеры. Требуется написание статей на тему автомобильных грузоперевозок и смежных с ней для сайта компании. Жду ваших предложений, обязательно с портфолио.

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад