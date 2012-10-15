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Наталья Зинкевич
esperanza89
esperanza89
34 года
Украина
/
Харьков
13 лет на
фриланс
-бирже
Была
10 лет назад
1 отзыв
Копирайт, рерайт, статьи, аналитика, художественный перевод
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Евгений Ларкин
Shade876
40 лет
Россия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
33 отзыва
$10
10 баллов
11 лет назад
Рерайт статей
Работа выполнена в считанные часы и качественно. Сработано оперативно одним словом молодец... Так держать...
Хороший заказчик: чёткое задание, добросовестная оплата. Всем рекомендую.
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Отзывы заказчиков
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