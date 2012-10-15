esperanza89

Наталья Зинкевич esperanza89

 
34 годаУкраина/Харьков
13 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Копирайт, рерайт, статьи, аналитика, художественный перевод
Отзывы заказчиков
Shade876
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Рерайт статей
Работа выполнена в считанные часы и качественно. Сработано оперативно одним словом молодец... Так держать...
Хороший заказчик: чёткое задание, добросовестная оплата. Всем рекомендую.
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