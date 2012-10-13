Ищется опытный копирайтер, которому интересно писать статьи на финансовую тематику (в основном кредитование). Необходимо описывать услуги конкретных банков, различные виды кредитования населения, а также наполнять вики-словарь финансовыми терминами. Могу обеспечить большими объемами на 2–3 месяца. ...
Написание текстов о живописи и искусстве
Ищем человека для долгого сотрудничества, который будет писать нам 2-3 статьи в неделю. Каждый текст 2-4 тысячи знаков, часть по заданным ключевым словам, часть на свободную тему. Но всё так или иначе связано с картинами, живописью, художниками.
Грамотность, любовь к живописи и хороший слог обязательны.
Предварительно хотелось бы увидеть ваши прошлые работы.
Оплата 150 рублей за статью. Яндекс.Деньги или Альфа Клик.
Более высокая оплата обсуждается, если вы пишете действительно интересные тексты.
Заявки фрилансеров
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