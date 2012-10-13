Написание текстов о живописи и искусстве

Ищем человека для долгого сотрудничества, который будет писать нам 2-3 статьи в неделю. Каждый текст 2-4 тысячи знаков, часть по заданным ключевым словам, часть на свободную тему. Но всё так или иначе связано с картинами, живописью, художниками.

Грамотность, любовь к живописи и хороший слог обязательны.

Предварительно хотелось бы увидеть ваши прошлые работы.

Оплата 150 рублей за статью. Яндекс.Деньги или Альфа Клик.

Более высокая оплата обсуждается, если вы пишете действительно интересные тексты.