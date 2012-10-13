Написание текстов о живописи и искусстве

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт12 заявок230 просмотров

Ищем человека для долгого сотрудничества, который будет писать нам 2-3 статьи в неделю. Каждый текст 2-4 тысячи знаков, часть по заданным ключевым словам, часть на свободную тему. Но всё так или иначе связано с картинами, живописью, художниками.

Грамотность, любовь к живописи и хороший слог обязательны.

Предварительно хотелось бы увидеть ваши прошлые работы.

Оплата 150 рублей за статью. Яндекс.Деньги или Альфа Клик.

Более высокая оплата обсуждается, если вы пишете действительно интересные тексты.

13 лет назад
nibble
35 лет
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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