Добрый день. Необходимо выполнить планомерный рерайт всех материалов, расположенных на сайте бухгалтерской компании. Общие требования: - 100% уникальность - хороший слог По ...
Копирайтер
Нужен копирайтер для написания статей на различные темы на постоянной основе.
Условия работы:
1) объем статьи 3000–3500 зн.б.пр.
2)уникальность текста не ниже 95%
3)текст должен быть без ошибок
Заявки фрилансеров
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