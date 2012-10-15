Копирайтер

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Закрыт41 заявка320 просмотров

Нужен копирайтер для написания статей на различные темы на постоянной основе.

Условия работы:

1) объем статьи 3000–3500 зн.б.пр.

2)уникальность текста не ниже 95%

3)текст должен быть без ошибок

Написание статей
13 лет назад
Tatiana-one
Татьяня 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров