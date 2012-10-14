Статьи на сайт бухгалтерской компании

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Закрыт5 заявок172 просмотра

Добрый день.

Необходимо выполнить планомерный рерайт всех материалов, расположенных на сайте бухгалтерской компании.

Общие требования:

- 100% уникальность

- хороший слог

По каждой статье будем уточнять доп. пожелания (в основном, размер текста).

Стоимость работы:

- 1$ за 1000 знаков без пробелов

Оплата:

- WebMoney z кошелек

Жду ваших предложений, спасибо.

13 лет назад
keht
36 лет
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

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