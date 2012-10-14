Написание текста для главной страницы.
Статьи на сайт бухгалтерской компании
Добрый день.
Необходимо выполнить планомерный рерайт всех материалов, расположенных на сайте бухгалтерской компании.
Общие требования:
- 100% уникальность
- хороший слог
По каждой статье будем уточнять доп. пожелания (в основном, размер текста).
Стоимость работы:
- 1$ за 1000 знаков без пробелов
Оплата:
- WebMoney z кошелек
Жду ваших предложений, спасибо.
Заявки фрилансеров
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