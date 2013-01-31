Собрать историю марок автомобилей

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Нужно собрать истории автомобильных марок.

На каждую марку от 3000 до 5000 знаков.

Собирать нужно из разных источников (не менее 10)

Отчёт в ворде, после каждой марки ссылка на источник.

Цену и сроки указывайте в проекте.

11 лет назад
AlexandrYY
Александр 
48 летБеларусь
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
36 отзывов(-5)
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