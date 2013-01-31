Заполнить сайт

$8
Наполнение сайтовЗакрыт4 заявки276 просмотров
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Требуется нормально заполнить сайт на 4-х языках (2 уже почти заполнены,но с некоторыми ошибками и недочётами).CMS – Joomla.Практически всё – тексты,картинок только несколько.

Бюджет – 250 рублей.

11 лет назад
ilshat1986
Ильшат 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 часов назад
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