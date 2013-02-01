Наполнение сайта товарами и редакция их описания

LuBebe –– онлайн клуб распродаж стильных, практичных и качественных товаров для детей, малышей и мам. Чем предстоит заниматься –– Придумывать названия и описания товарам Оплата –– Сообщите нам желаемый уровень оплаты с за один подготовленный товар Тестовое задание Пожалуйста, выполните ...
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