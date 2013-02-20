Cobr3n

Владислав Cobr3n

 
34 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Верстка HTML+CSS

Качественная кросбраузерная верстка HTML, CSS.

  • IE 7+
  • Chrome
  • Safary
  • Mozilla
  • Opera

Отзывы заказчиков

nobap
40 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$2
10 баллов
12 лет назад
Ошибка верстки в IE8
Выполнил за пару минут, дополнительно подсказал как разместить на сайте. Сотрудничеством доволен.
Прекрасный заказчик! Четкая задача и моментальная оплата!!!
Ответный отзыв
WebAero
35 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Переверстать и натянуть страницу сайта (Битрикс)
Заказывал у Владислава верстку под Битрикс, а также много других мелких правок на сайте. Владислав сделал все качественно, и учел все пожелания по ТЗ. Рекомендую!
Было приятно сотрудничать, поставлено ясное и понятное пояснение требуемой задачи! Быстрая оплата! В общем - всем рекомендую!
Ответный отзыв
ko1obok
38 лет
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$25
10 баллов
12 лет назад
Верстка страницы
Отличный и пунктуальный верстальщик, сроки были очень сжатые, однако Владислав выполнил работу даже раньше срока
Четкая постановка задачи, с такими людьми приятно работать!
Ответный отзыв
Bister
Семен 
31 год
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Добавить статьи на сайт и сверстать
Огромное спасибо Владиславу за выполненную работу. Верстку сделал качественно и раньше установленных сроков. Небольшие правки внес очень оперативно! Приятно удивлен.
Заказчик очень понравился ! Четкие условия, своевременная оплата. С такими людьми приятно работать.
Ответный отзыв
nikerina
Ирина 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$3
10 баллов
12 лет назад
Доверстать меню в радугу
Joomla
Быстро выполнил задание. Ответственно, оперативно за разумные деньги. Всем рекомендую.
Было приятно работать с Ириной, четкая постановка задач, всегда в контакте, приятный в общении человек. В общем очень грамотный и ответственный заказчик. Рекомендую.
Ответный отзыв
HTML-верстка
5 отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Наполнение сайтов
1 отзыв
от $1
от 1 дня
нет рейтинга