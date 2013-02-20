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Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
12 лет назад
Выполнил за пару минут, дополнительно подсказал как разместить на сайте. Сотрудничеством доволен.
Ответный отзыв
Прекрасный заказчик! Четкая задача и моментальная оплата!!!
$30
10 баллов
12 лет назад
Заказывал у Владислава верстку под Битрикс, а также много других мелких правок на сайте. Владислав сделал все качественно, и учел все пожелания по ТЗ. Рекомендую!
Ответный отзыв
Было приятно сотрудничать, поставлено ясное и понятное пояснение требуемой задачи! Быстрая оплата! В общем - всем рекомендую!
$25
10 баллов
12 лет назад
Отличный и пунктуальный верстальщик, сроки были очень сжатые, однако Владислав выполнил работу даже раньше срока
Ответный отзыв
Четкая постановка задачи, с такими людьми приятно работать!
$50
10 баллов
12 лет назад
Огромное спасибо Владиславу за выполненную работу. Верстку сделал качественно и раньше установленных сроков. Небольшие правки внес очень оперативно! Приятно удивлен.
Ответный отзыв
Заказчик очень понравился ! Четкие условия, своевременная оплата. С такими людьми приятно работать.
$3
10 баллов
12 лет назад
Joomla
Быстро выполнил задание. Ответственно, оперативно за разумные деньги. Всем рекомендую.
Ответный отзыв
Было приятно работать с Ириной, четкая постановка задач, всегда в контакте, приятный в общении человек. В общем очень грамотный и ответственный заказчик. Рекомендую.
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5 отзывов
от $5
от 1 дня
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1 отзыв
от $1
от 1 дня
нет рейтинга