Добавить статьи на сайт и сверстать

Требуется человек для размещения статей на сайте.

Задача: есть 6 статей (две посчитал за одну, так как они совсем маленькие). Нужно разместить статьи на сайт и поработать с ними. Выделить заголовки, подзаголовки, абзацы, важную мысль, добавить картинок. Далее все это нужно сверстать (разместить слоями).

Жду от вас предложений со сроками и ценой за одну добавленную статью.