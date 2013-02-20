Добавить статьи на сайт и сверстать

Наполнение сайтовЗавершен11 заявок273 просмотра
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Требуется человек для размещения статей на сайте.

Задача: есть 6 статей (две посчитал за одну, так как они совсем маленькие). Нужно разместить статьи на сайт и поработать с ними. Выделить заголовки, подзаголовки, абзацы, важную мысль, добавить картинок. Далее все это нужно сверстать (разместить слоями).

Жду от вас предложений со сроками и ценой за одну добавленную статью.

11 лет назад
Bister
Семен 
29 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Cobr3n
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$50
2 дня
Огромное спасибо Владиславу за выполненную работу. Верстку сделал качественно и раньше установленных сроков. Небольшие правки внес очень оперативно! Приятно удивлен.
Заказчик очень понравился ! Четкие условия, своевременная оплата. С такими людьми приятно работать.
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