Наполнить 5 форумов разделами на основе имеющегося

Есть действующий сайт проекта по VoIP и IP-PBX - http://voip.altron.ua/ Материалы на 3-х языках. Есть необходимость по улучшению материалов сайта, включая описания решений и услуг, оборудования. Нужны доработки текстов, создание схем, диаграмм, возможно презентаций. Есть список ...
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