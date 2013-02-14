Требуется комментатор(ы) на сайт женской тематики

На постоянной основе требуется комментатор(ы) для сайта женской тематики. Предпочтение девушкам и женщинам.

Основные требования и условия:

1) Стоимость одного комментария 3 руб.

2) Длинна одного комментария 100 - 200 знаков.

3) Объем работ 100 комментариев в месяц. Дальше больше, сейчас пока мало статей.

4) Комментарии должны быть уникальными.

5) Комментарий должен выглядеть естественно и по теме статьи.

6) Вставка ссылок в комментарии и профили не допустима.

7) Оплата первого месяца авансом, в последующем по факту.

8) Комментировать требуется равномерно в течении всего месяца и для всех статей.

9) Комментировать необходимо от разных пользователей (как минимум 10). В последующем больше.

10) Необходимо вступать в разговор между "разными" пользователями в ответах.

11) Профиль пользователя должен быть заполнен по всем пунктам. Аватар фото (женское) естественно не свое.

12) Имена пользователей читаемые а не набор знаков.