Требуется комментатор(ы) на сайт женской тематики

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На постоянной основе требуется комментатор(ы) для сайта женской тематики. Предпочтение девушкам и женщинам.

Основные требования и условия:

1) Стоимость одного комментария 3 руб.

2) Длинна одного комментария 100 - 200 знаков.

3) Объем работ 100 комментариев в месяц. Дальше больше, сейчас пока мало статей.

4) Комментарии должны быть уникальными.

5) Комментарий должен выглядеть естественно и по теме статьи.

6) Вставка ссылок в комментарии и профили не допустима.

7) Оплата первого месяца авансом, в последующем по факту.

8) Комментировать требуется равномерно в течении всего месяца и для всех статей.

9) Комментировать необходимо от разных пользователей (как минимум 10). В последующем больше.

10) Необходимо вступать в разговор между "разными" пользователями в ответах.

11) Профиль пользователя должен быть заполнен по всем пунктам. Аватар фото (женское) естественно не свое.

12) Имена пользователей читаемые а не набор знаков.

11 лет назад
swmt
48 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
The_Sunrise
Татьяна 
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
11 лет назад
$10
30 дней
Сотрудничеством очень доволен. Исполнительность, обязательность и грамотность - это сказано про Татьяну. С Уважением Александр.
Спасибо за работу!
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