Создание материалов для сайта по VoIP

Есть действующий сайт проекта по VoIP и IP-PBX - http://voip.altron.ua/

Материалы на 3-х языках. Есть необходимость по улучшению материалов сайта, включая описания решений и услуг, оборудования. Нужны доработки текстов, создание схем, диаграмм, возможно презентаций. Есть список пожелания по каждому материалы отдельно. Сайт на 3-х языках - русский, украинский, английский.

Ищем человека, который способен создавать осмысленные и хорошо читаемые материалы, желательно разбирающегося в теме проекта.