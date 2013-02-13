Создание материалов для сайта по VoIP

Наполнение сайтовЗакрыт1 заявка149 просмотров
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Есть действующий сайт проекта по VoIP и IP-PBX - http://voip.altron.ua/

Материалы на 3-х языках. Есть необходимость по улучшению материалов сайта, включая описания решений и услуг, оборудования. Нужны доработки текстов, создание схем, диаграмм, возможно презентаций. Есть список пожелания по каждому материалы отдельно. Сайт на 3-х языках - русский, украинский, английский.

Ищем человека, который способен создавать осмысленные и хорошо читаемые материалы, желательно разбирающегося в теме проекта.

11 лет назад
altronvoip
Дмитрий 
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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