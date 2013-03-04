Компания Альтрон - решения VoIP, IP-PBX, интеллектуальные системы связи

ПрАО «Альтрон» более 10 лет занимается разработкой и производством решений в области связи и систем безопасности. Компания — один из старейших и крупнейших в Украине поставщиков комплексных решений и оборудования для систем связи операторского сегмента, государственных ведомств, министерств, служб безопасности, аварийных и диспетчерских служб, авиации, МЧС, медицинских учреждений, различных Call-центров.

Внедряем enterprise-решения на базе Asterisk, Elastix,Trixbox, FreeSWITCH, OpenSIPS.