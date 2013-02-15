Наполнение сайта tetakom.ru

Нужно пройтись последовательно по всем товарным группам и добавить текст, где его нет и изображения, где их нет с чужих сайтов :)

Заполнять нужно только саму страницу, мета, тайтлы и прочее заполнять не нужно. Добавлять новые страницы тоже не нужно. Всего около 80 страниц. Раздел Услуги заполнять не нужно, материалы для раздела БУ продукции можно повторить из соответствующих разделов основного каталога.

Сайты доноры:

http://www.zhbi.ru/production/

http://kvartspb.ru/ - жби

http://www.pso-1.ru - жби

http://www.psk-gbi.ru/ - жби

http://www.angara-gbi.ru/ - жби

http://www.prof-blok.ru/index.html - плитка тротуарная

Изображения, которые обязательно нужно поставить в соответствующие разделы:

http://armotek.ru/uslugi/elementy-teplotrass/kanaly-neproxodimye/ - Каналы непроходные

http://netkniga.narod.ru/concrete/0000070.htm - Тепловые камеры

http://ck-smit.com/p4075340-zveno-truby-zkp.html - Звенья труб

http://volna-plitka.ru/catalog/vibropresovannaia/halfsphere.html - Полусферы

http://mitep.ru/rigeli-dlja-zakreplenija-opor-lehp.html - Ригели

http://www.zva-aston.ru/products/metall/?B=1/6/1 - Фундаменты под металлические опоры (только правый рисунок)

http://mitep.ru/ankernye-plity-dlja-zakreplenija-opor-lehp.html - Анкерные плиты

http://armotek.ru/uslugi/lotki-kanaly/lotki-kabelnye-ubk-serija-3-407-102/lotki-kabelnye-ubk-serija-3-407-1021_259.html - Лотки кабельные

http://armotek.ru/uslugi/lezhni/lezhni1_742.html - Лежни

http://www.pskperspektiva.mpi.ru/page16.html - Бруски

http://www.beton1.ru/goods/3709/ - Сваи составные

http://www.stdl.ru/catalog/22.html - Фундаментные блоки

http://www.stdl.ru/catalog/2.html - Лестничные марши

http://www.stdl.ru/catalog/4.html - Элементы лестниц

http://www.stdl.ru/catalog/77.html - Балки

http://www.stdl.ru/catalog/7.html - Плиты перекрытий многопустотные

http://www.stdl.ru/catalog/66.html - Плиты перекрытий ребристые

http://www.stdl.ru/catalog/59.html и http://www.stdl.ru/catalog/60.html - Элементы забора

http://www.stdl.ru/catalog/74.html - Плиты перекрытий сплошные

http://www.stdl.ru/catalog/56.html - Трубы безнапорные

http://www.stdl.ru/catalog/29.html - Лотки водоотводные

http://www.stdl.ru/catalog/62.html - Плиты ПАГ и Плиты дорожные

http://www.stdl.ru/catalog/43.html - Камни бортовые

http://www.stdl.ru/catalog/20.html - Сваи

http://www.stdl.ru/catalog/21.html - Фундаменты ленточные (самый последний рисунок справа от основного рисунка внизу)

http://www.stdl.ru/catalog/6.html - Перемычки брусковые

http://www.stdl.ru/catalog/5.html - Перемычки плитные