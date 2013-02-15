Наполнение сайта tetakom.ru

Наполнение сайтовЗавершен2 заявки144 просмотра
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Нужно пройтись последовательно по всем товарным группам и добавить текст, где его нет и изображения, где их нет с чужих сайтов :)

Заполнять нужно только саму страницу, мета, тайтлы и прочее заполнять не нужно. Добавлять новые страницы тоже не нужно. Всего около 80 страниц. Раздел Услуги заполнять не нужно, материалы для раздела БУ продукции можно повторить из соответствующих разделов основного каталога.

Сайты доноры:

http://www.zhbi.ru/production/

http://kvartspb.ru/ - жби

http://www.pso-1.ru - жби

http://www.psk-gbi.ru/ - жби

http://www.angara-gbi.ru/ - жби

http://www.prof-blok.ru/index.html - плитка тротуарная

Изображения, которые обязательно нужно поставить в соответствующие разделы:

http://armotek.ru/uslugi/elementy-teplotrass/kanaly-neproxodimye/ - Каналы непроходные

http://netkniga.narod.ru/concrete/0000070.htm - Тепловые камеры

http://ck-smit.com/p4075340-zveno-truby-zkp.html - Звенья труб

http://volna-plitka.ru/catalog/vibropresovannaia/halfsphere.html - Полусферы

http://mitep.ru/rigeli-dlja-zakreplenija-opor-lehp.html - Ригели

http://www.zva-aston.ru/products/metall/?B=1/6/1 - Фундаменты под металлические опоры (только правый рисунок)

http://mitep.ru/ankernye-plity-dlja-zakreplenija-opor-lehp.html - Анкерные плиты

http://armotek.ru/uslugi/lotki-kanaly/lotki-kabelnye-ubk-serija-3-407-102/lotki-kabelnye-ubk-serija-3-407-1021_259.html - Лотки кабельные

http://armotek.ru/uslugi/lezhni/lezhni1_742.html - Лежни

http://www.pskperspektiva.mpi.ru/page16.html - Бруски

http://www.beton1.ru/goods/3709/ - Сваи составные

http://www.stdl.ru/catalog/22.html - Фундаментные блоки

http://www.stdl.ru/catalog/2.html - Лестничные марши

http://www.stdl.ru/catalog/4.html - Элементы лестниц

http://www.stdl.ru/catalog/77.html - Балки

http://www.stdl.ru/catalog/7.html - Плиты перекрытий многопустотные

http://www.stdl.ru/catalog/66.html - Плиты перекрытий ребристые

http://www.stdl.ru/catalog/59.html и http://www.stdl.ru/catalog/60.html - Элементы забора

http://www.stdl.ru/catalog/74.html - Плиты перекрытий сплошные

http://www.stdl.ru/catalog/56.html - Трубы безнапорные

http://www.stdl.ru/catalog/29.html - Лотки водоотводные

http://www.stdl.ru/catalog/62.html - Плиты ПАГ и Плиты дорожные

http://www.stdl.ru/catalog/43.html - Камни бортовые

http://www.stdl.ru/catalog/20.html - Сваи

http://www.stdl.ru/catalog/21.html - Фундаменты ленточные (самый последний рисунок справа от основного рисунка внизу)

http://www.stdl.ru/catalog/6.html - Перемычки брусковые

http://www.stdl.ru/catalog/5.html - Перемычки плитные

11 лет назад
ffstudiospb
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
kotmail
27 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$15
2 дня
Сделано было всё в срок и по заданию (не смотря на размытость задания). Спасибо за работу, будем обращаться.
Сотрудничеством с Федором остался очень доволен. Задания поставлены четко, работу оплатил сразу по факту исполнения. Рекомендую к сотрудничеству!
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