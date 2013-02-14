Заполнить группу Вконтакте

Нужна ручная регистрация в катлоагах, найти тематические каталоги, желательно учитывать регион. Название + описаний (взять с сайта)+ контакты и ссылка. Пишите пожалуйста ваши предложения.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно в группе Вконтакте заполнить фотоальбомы фотографиями товаров интернет-магазина и добавить описание к ним. Всего около 200 фотографий.
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