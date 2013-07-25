Поиск информации для сайта о знаменитостях

Для англоязычного сайта посвященного знаменитостям нужно подобрать фотографии, видео, новости и данные по людям.

В списке — 10 человек.

Для каждого человека нужно найти в google:

1) 10 фотографий

требования:

а) в картиночном поиске гугл выбираете настройки фильтра: Большие Фото

б) отсутствие логотипов на фото

в) названия фотографий формируем таким образом: имя знаменитости, цифра, расширение, например: Justin-Bieber1.jpg

2) 10 новостей на английском языке(неуникальных! писать самому не надо!)

требования:

а) к каждой новости нужна картинка - картинки сохраняете в отдельную папку, НЕ В WORD-ДОКУМЕНТЕ!, имена формируются так-же как в пункте 1в

б) текст — не менее 1к символов с пробелами

3) 10 видео с ютуба

ищете по имени звезды на ютубе и подбираете видео с ней

требования:

а) нужен урл видео, например: http://www.youtube.com/watch?v=Ys7-6_t7OEQ

б) тайтл видео: Justin Bieber - Beauty And A Beat ft. Nicki Minaj

4) параметры знаменитостей

Сколько весит …? 56кг

Дата рождения …?: 8 июля 1974

Какой рост у …?: 175 см

Кто муж/жена …?: — (если мужа/жены нет или он не известен ставим "-")

лесбиянка/гей?: да/нет

Где живет …?: Россия, Москва

официальный сайт …: http://www.justinbiebermusic.com

5) данные о роде деятельности, например: актер, певец, композитор, спортсмен и т.д. Если человек занимается несколькими видами деятельности, то это указать.

6) Биография с википедии, статьи размером 2-4 тысячи символов.

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