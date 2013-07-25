Поиск информации для сайта о знаменитостях

Для наполнения интернет-магазина ищу быстрого, аккуратного и ответственного человека (предпочтение отдам девушке), который сможет уделять работе не меньше 6 часов в день. Если вы любите пропадать со связи, затягивать сроки и работать "тяп-ляп" - проходите ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для англоязычного сайта посвященного знаменитостям нужно подобрать фотографии, видео, новости и данные по людям.
В списке — 10 человек.
Для каждого человека нужно найти в google:
1) 10 фотографий
требования:
а) в картиночном поиске гугл выбираете настройки фильтра: Большие Фото
б) отсутствие логотипов на фото
в) названия фотографий формируем таким образом: имя знаменитости, цифра, расширение, например: Justin-Bieber1.jpg
2) 10 новостей на английском языке(неуникальных! писать самому не надо!)
требования:
а) к каждой новости нужна картинка - картинки сохраняете в отдельную папку, НЕ В WORD-ДОКУМЕНТЕ!, имена формируются так-же как в пункте 1в
б) текст — не менее 1к символов с пробелами
3) 10 видео с ютуба
ищете по имени звезды на ютубе и подбираете видео с ней
требования:
а) нужен урл видео, например: http://www.youtube.com/watch?v=Ys7-6_t7OEQ
б) тайтл видео: Justin Bieber - Beauty And A Beat ft. Nicki Minaj
4) параметры знаменитостей
Сколько весит …? 56кг
Дата рождения …?: 8 июля 1974
Какой рост у …?: 175 см
Кто муж/жена …?: — (если мужа/жены нет или он не известен ставим "-")
лесбиянка/гей?: да/нет
Где живет …?: Россия, Москва
официальный сайт …: http://www.justinbiebermusic.com
5) данные о роде деятельности, например: актер, певец, композитор, спортсмен и т.д. Если человек занимается несколькими видами деятельности, то это указать.
6) Биография с википедии, статьи размером 2-4 тысячи символов.
Оплата WMR
Сразу указывайте сроки и цены, спасибо.
- Похожие заказы
- $250Наполнение сайтов24 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $500
Требуется аккуратное ручное размещение (копипаст) текстовых объявлений с фотографиями на следующих досках: av.by abw.by auto.ru avito.ru irr.by irr.ru slando.ru olx.ru ОБЪЁМ = 100-200 объявлений в неделю ОПЛАТА - Размещение объявления = 10р / за одно объявление на одном сайте - Составление описания = 10-90р / объявление (не обязательно, ...Наполнение сайтов33 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $150
Требуется найти и предоставить список живых, работающих форумов по темам эзотерики, саморазвития, самопознания. Максимальное количество форумов - 150 Оплата Если представили список, в количестве до 50 - 15 рублей за каждый, от 51 до 100 - 30 рублей за каждый, за ...Завершен11 лет назад
Есть сайт с парнерами http://www-304.ibm.com/partnerworld/wps/bplocator/search.jsp Нужно по одному из продуктов сделать выборку и набить базу с названием, сайтом и e-mail. Цену за 10 контактов в сервисе.Завершен11 лет назад
Нужно перенести несколько фотогалерей на сайт, сделанный на Джумле со старого движка, т.е. перенаполнить. около 25 галерей по 30-40 фотоЗавершен11 лет назад
Необходимо осуществить перенос контента с сайта на сайт. Движок - Netcat. Оплата - 10 руб. за позицию. Подробности в ЛС.Завершен11 лет назад
На сайт интернет магазина женской одежды нужно добавлять товары с созданием описаний для них. Важно: описания должны быть красивыми, с описанием кроя, проявляющие желание купить товар. В описании должно быть отражено: описание самой модели, ...Наполнение сайтов26 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо привести в порядок ИМ (шрифты, картинки и т.п.) и наполнить товарами. Сделан на Instant CMS. Так же интересует дальнейшее продвижение.Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт11 лет назад
Наполнить сайт контентом www.himki-doors.ru статьи картинки, материал естьНаполнение сайтов10 заявокЗакрыт11 лет назад
Перенести контент с сайта сайт на Modx evolution перекинуть контент на новый сайт жду от вас сроки и бюджетНаполнение сайтов4 заявкиЗакрыт11 лет назад