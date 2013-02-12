Исполнитель для описания товара и заливки на сайт

На сайт интернет магазина женской одежды нужно добавлять товары с созданием описаний для них. Важно: описания должны быть красивыми, с описанием кроя, проявляющие желание купить товар.

В описании должно быть отражено: описание самой модели, описание для кого она создана, с чем ее носить, для какого случая подойдет, должно содержать не явный, но легкий призыв купить данную модель. В описании нельзя значительно ограничивать круг покупателей (модель подойдет только для молодой стройной девушки).

Обязательна грамотность, умение писать легко и непринужденно.

Работа на постоянной основе, количество описаний 10-20 в день.

Жду предложения с ценой.