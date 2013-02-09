Привести в нужный вид статьи медицинской тематики

Есть ряд статей мед.тематики,-35 штук, нужно привести их к нужному виду на сайте, работа не сложная, но требует вдумчивого подхода и внимательности. Задание надо выполнить сегодня-завтра. Сайт на WP, цена вопроса обсуждаемая.

Что нужно конкретно сделать:

-Изменить подзаголовки статей

-Переместить ролик Ютуб в самой статье (ролик уже есть)

-Вставить два кода в нужные места статьи

-Убрать лишние ключевые слова в статьях (путем проверки) надо будет исправить, заменить на синонимы

-Создать не сложный список

---

Работа может быть разделена на несколько человек, каждый из которых возьмет на себя определенную задачу.