Нужен контент-менеджер на постоянную работу

Для наполнения интернет-магазина ищу быстрого, аккуратного и ответственного человека (предпочтение отдам девушке), который сможет уделять работе не меньше 6 часов в день. Если вы любите пропадать со связи, затягивать сроки и работать "тяп-ляп" - проходите мимо, мы не сработаемся.

Обязательно хотя бы минимальное знание фотошопа или других графических редакторов.