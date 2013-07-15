Нужен контент-менеджер на постоянную работу

Требуется аккуратное ручное размещение (копипаст) текстовых объявлений с фотографиями на следующих досках: av.by abw.by auto.ru avito.ru irr.by irr.ru slando.ru olx.ru ОБЪЁМ = 100-200 объявлений в неделю ОПЛАТА - Размещение объявления = 10р / за одно объявление на одном сайте - Составление описания = 10-90р / объявление (не обязательно, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для наполнения интернет-магазина ищу быстрого, аккуратного и ответственного человека (предпочтение отдам девушке), который сможет уделять работе не меньше 6 часов в день. Если вы любите пропадать со связи, затягивать сроки и работать "тяп-ляп" - проходите мимо, мы не сработаемся.
Обязательно хотя бы минимальное знание фотошопа или других графических редакторов.
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