Исполнитель для размещения объявлений (авто)

Требуется человек на постоянную работу - обновление и наполнение эротических сайтов. Оплата еженедельная + возможны шабашки. Почти маниакальная любовь к эротике приветствуется, так как нужен человек на продолжительное время. Требования: - Ответственность - Online хотя бы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется аккуратное ручное размещение (копипаст) текстовых объявлений с фотографиями на следующих досках:
ОБЪЁМ
= 100-200 объявлений в неделю
ОПЛАТА
- Размещение объявления = 10р / за одно объявление на одном сайте
- Составление описания = 10-90р / объявление (не обязательно, по договорённости)
- Обработка фотографий = 10р / объявление (не обязательно, по договорённости)
ТРЕБОВАНИЯ
- Ответственность
- Исполнительность
- Возможность работать в сети в течении дня, а не по вечерам после основной работы
- Опыт массового размещения объявлений (что бы исключить блокировки объявлений и аккаунтов исполнитель должен быть знаком с правилами размещения объявления на указанных досках)
- Работа строго по ТЗ
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ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ
1. Зарегистрируйтесь на сайте autoshop.by и разместите разместите ОДНО объявление о продаже РЕАЛЬНОГО АВТОМОБИЛЯ, находящегося и продающегося в Беларуси в ценовой категории от 10 до 15 тыс.$, при этом нужно составить уникальное описание данного автомобиля по фотографиям и с УЧЁТОМ ОРИГИНАЛЬНОГО ОПИСАНИЯ. Корректно заполнить все поля. Указать статус «В дороге» и ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР РЕАЛЬНОГО ПРОДАВЦА . Активировать объявление. По завершению работы выслать на ящик [email protected] ссылку на оригинал-первоисточник объявления (откуда вы брали фото, описание и телефон для размещённого объявления) и номер лота на сайте autoshop.by, указав ваш логин на weblancer.net, страну вашего проживания и ваш кошелёк wmz.
ВАЖНО.
- Объявление должно быть опубликовано с учётом рекомендаций и условий публикации на сайте нашем сайте. Копировать
- Объявления с autoshop.by запрещено, объявления нужно искать на других сайтах.
Тестовое задание оплачивается по цене размещения объявления.
После проверки тестовые объявления будут удалены с сайта autoshop.by
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p.s. дополнительным преимуществом является опыт работы в социальных сетях и знание основ SMO и SEO. В последствии возможна работа по сопровождению групп в социальных сетях и форума.
НЕ НУЖНО В ПРОЕКТЕ ПИСАТЬ МНОГО СЛОВ – ЕСЛИ ВАМ ЭТА РАБОТА ПОДХОДИТ ДЕЛАЙТЕ ТЕСТ И ВЫСЫЛАЙТЕ НА ПОЧТУ. ТАК БУДЕТ БЫСТРЕЕ!! ВСЕМ БУДЕТ ОТВЕЧЕНО И ОПЛАЧЕНО.
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