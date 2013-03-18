Исполнитель для размещения объявлений (авто)

$500
Наполнение сайтовЗакрыт33 заявки1618 просмотров
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Требуется аккуратное ручное размещение (копипаст) текстовых объявлений с фотографиями на следующих досках:

av.by

abw.by

auto.ru

avito.ru

irr.by

irr.ru

slando.ru

olx.ru

ОБЪЁМ

= 100-200 объявлений в неделю

ОПЛАТА

- Размещение объявления = 10р / за одно объявление на одном сайте

- Составление описания = 10-90р / объявление (не обязательно, по договорённости)

- Обработка фотографий = 10р / объявление (не обязательно, по договорённости)

ТРЕБОВАНИЯ

- Ответственность

- Исполнительность

- Возможность работать в сети в течении дня, а не по вечерам после основной работы

- Опыт массового размещения объявлений (что бы исключить блокировки объявлений и аккаунтов исполнитель должен быть знаком с правилами размещения объявления на указанных досках)

- Работа строго по ТЗ

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ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ

1. Зарегистрируйтесь на сайте autoshop.by и разместите разместите ОДНО объявление о продаже РЕАЛЬНОГО АВТОМОБИЛЯ, находящегося и продающегося в Беларуси в ценовой категории от 10 до 15 тыс.$, при этом нужно составить уникальное описание данного автомобиля по фотографиям и с УЧЁТОМ ОРИГИНАЛЬНОГО ОПИСАНИЯ. Корректно заполнить все поля. Указать статус «В дороге» и ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР РЕАЛЬНОГО ПРОДАВЦА . Активировать объявление. По завершению работы выслать на ящик [email protected] ссылку на оригинал-первоисточник объявления (откуда вы брали фото, описание и телефон для размещённого объявления) и номер лота на сайте autoshop.by, указав ваш логин на weblancer.net, страну вашего проживания и ваш кошелёк wmz.

ВАЖНО.

- Объявление должно быть опубликовано с учётом рекомендаций и условий публикации на сайте нашем сайте. Копировать

- Объявления с autoshop.by запрещено, объявления нужно искать на других сайтах.

Тестовое задание оплачивается по цене размещения объявления.

После проверки тестовые объявления будут удалены с сайта autoshop.by

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p.s. дополнительным преимуществом является опыт работы в социальных сетях и знание основ SMO и SEO. В последствии возможна работа по сопровождению групп в социальных сетях и форума.

НЕ НУЖНО В ПРОЕКТЕ ПИСАТЬ МНОГО СЛОВ – ЕСЛИ ВАМ ЭТА РАБОТА ПОДХОДИТ ДЕЛАЙТЕ ТЕСТ И ВЫСЫЛАЙТЕ НА ПОЧТУ. ТАК БУДЕТ БЫСТРЕЕ!! ВСЕМ БУДЕТ ОТВЕЧЕНО И ОПЛАЧЕНО.

11 лет назад
AlexandrYY
Александр 
48 летБеларусь
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
36 отзывов(-5)
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