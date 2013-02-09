Наполнение интернет-магазина товарами

Необходимо наполнить готовый интернет-магазин товарами (сначала около 1000 наименований, со временем - до 6000 наименований). Фото и описания товаров будут предоставлены.

ОТ ВАС: Стоимость такой работы (за 1 позицию или оптом). И сроки. Без стоимости определиться будет сложно.

ВАЖНО! Оплата будет строго официальной - исполнитель должен иметь возможность работать по договору с российским предприятием.