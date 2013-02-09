Наполнение интернет-магазина товарами

Наполнение сайтовЗакрыт19 заявок325 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо наполнить готовый интернет-магазин товарами (сначала около 1000 наименований, со временем - до 6000 наименований). Фото и описания товаров будут предоставлены.

ОТ ВАС: Стоимость такой работы (за 1 позицию или оптом). И сроки. Без стоимости определиться будет сложно.

ВАЖНО! Оплата будет строго официальной - исполнитель должен иметь возможность работать по договору с российским предприятием.

11 лет назад
munchhausen
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
  • Похожие заказы

  • Наполнение фотосайтов

    Требуется человек на постоянную работу - обновление и наполнение эротических сайтов. Оплата еженедельная + возможны шабашки. Почти маниакальная любовь к эротике приветствуется, так как нужен человек на продолжительное время. Требования: - Ответственность - Online хотя бы ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Привести в нужный вид статьи медицинской тематики

    $20

    Есть ряд статей мед.тематики,-35 штук, нужно привести их к нужному виду на сайте, работа не сложная, но требует вдумчивого подхода и внимательности. Задание надо выполнить сегодня-завтра. Сайт на WP, цена вопроса обсуждаемая. Что нужно конкретно ...

    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Наполнение интернет-магазина

    Добавления ассортимента на сайт (движок shop script, webasyst) Стоимость одной позиции 4 рубля. Работа включает в себя - Добавление описание - Добавление Размера - Цены - Артикул - Полового признака - Выбор категории

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Тексты для 5и страниц

    $15

    Приветствую! Нужно заполнить 5-ть страничек для сайта. СЕО не важно. Текст должен быть связным (не белиберда.:)) Странички: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Главная &gt; 1000 символов О компании &gt; 1000 символов Продукты &gt; 1000 символов Клиенты &gt; 1000 символов (можно надергать реально существующих и в ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Наполнить сайт

    Добрый день! http://mea-energo.ru/ На этом сайте есть каталог товаров. Нужно залить все эти товары (структура, категории все те же) на другой наш сайт. Вопрос цены и времени обязательно указывать.

    Наполнение сайтов20 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Контент редактор (Битрикс)

    необходим контент редактор для наполнения сайтов информацией - поиск, редактирование и размещение информации и фотографий по заданной тематике на сайте - умение работать в cms Битрикс

    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Наполнение чит-сайта, рерайт + файлы

    $50

    Здравствуйте Необходим прежде всего человек, который отличает wallhack от aim'a, CS1.6 от CrossFire или, по крайней мере, сможет самостоятельно разобраться в отличиях, используя поиск. Есть список с названиями будущих новостей - link ggd. Необходимо: 1. Используя Google или ...

    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Добавить товары

    Приветствую, необходимо наполнить сайт, магазин. http://mishaprikolov.ru/index.php пожалуйста пишите стоимость за единицу товара. добавить картинку, данные товара, в описании товара пишем название картинки. примеры по ссылке оплата только яндексденьги, желательно иметь скайп. просьба к тому, кого выберу, зарегистрируйтесь на сайте, я включу вас ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад