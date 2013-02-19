Необходимо осуществить перенос контента

Наполнение сайтовЗавершен13 заявок169 просмотров
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Необходимо осуществить перенос контента с сайта на сайт. Движок - Netcat. Оплата - 10 руб. за позицию. Подробности в ЛС.

11 лет назад
PetrikN
Нина 
44 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Kiwka
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад
$20
2 дня
С задачей справилась отлично. Все в срок. Спасибо.
Отличный заказчик. Всегда на связи. Предельно четкое ТЗ. Оплата без каких-либо проблем.