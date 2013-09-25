Нужен срочный перевод небольшого текста с русского на 3 языка (немецкий, английский, испанский).
- Переводы1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $100
Необходимо наполнить несколько сайтов образовательных учреждений. Грамотный сео- копирайтинг.Завершен10 лет назад
Необходимо написать ряд статей для сайта, описать все услуги, текст на главную, о компании и новости. Та же описать автоперевозки, железнодорожные перевозки и авиаперевозки.Завершен10 лет назад
- $100
Требуется ряд текстов для сайта, строительная тематика. Требования к тексту - грамотный и интересный.Завершен10 лет назад
Требуется разработать дизайн шапки сайта из имеющихся на сайте картинок.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $45
Требуется написать для 2 сайтов тексты на главную страницу. Продающие тексты и для одного сайта придумать тексты для баннеров.Завершен10 лет назад
- $100
Тематика - туризм. Нужно написать интересные обучающие статьи.Завершен10 лет назад
- $90
Нужно разработать текст для главной страницы сайта, главная поделена на блоки, нужно продумать концепцию и создать продающий контент. Необходимо создать текст для листовки формата А5.Завершен10 лет назад
- $120
Требуется написать текст на главную для веб-студии и написать 17 небольших статей в разделы и подразделы сайта по организации праздников.Завершен10 лет назад
- $30
Необходимо создать текст для буклета. Уже разработан дизайн и заполнен текстом, но тексты не соответствуют нашим требованиям. Нужно переписать текст для данного буклета. При этом мы ограничиваемся объемом каталога, то-есть пишем замещающие тексты учитывая ...Завершен10 лет назад
- $30
Нужно перенести контент со старого сайта на новый. Подробности в личку.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $63
Нужно написать 2 обучающие статьи, так что бы человек прочитав их был подкован в данном вопросе. Мог проконсультировать других, знал все тонкости касаемо определенной страны.Завершен10 лет назад
- $16
Нужно написать 2 информационных письма. У нас есть старые письма, которые можно взять за основу, но они морально устарели и нам не нравится стилистика текстов, подача очень скучна.Завершен10 лет назад
Нужно нарисовать 3 статических баннера (коллаж) для сайта rhombus.su. Придумать идею для баннеров и реализовать ее.Баннеры1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Нужен текст на раздел Заземление. Объем 4000зн. Продающий сео-текст. Грамотный и интересный.Завершен11 лет назад
Необходим ряд статей медицинской тематики. Требования к уникальности 98-100%. Так же читабельность, грамотность. Корректность в профессиональном смысле (нельзя допускать ошибки касающиеся медицинских моментов).Завершен11 лет назад
Требуется редакторская правка буклета. Строительная тематика. Примерный объем 26000зн.Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $60
Требуется написание коммерческого предложения в связи с расширением ассортимента. Мы оптовая компания, предлагающая широкий ассортимент нерудных (инертных) материалов для строительных площадок и производства. В кп сделать упор не на описание товаров и компание а на решение ...Завершен11 лет назад
- $200
Нужны статьи для сайта банка. Есть старый контент, на его основе нужно создать новый. Основная задача сделать текст максимально читаемый, интересный для потребителей. Бюджет - 200у.е.Завершен11 лет назад
- $50
Нужен копирайтер для написания ряда статей для портала недвижимости.Завершен11 лет назад