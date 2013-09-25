PetrikN

Нина PetrikN

 
44 годаУкраина/Харьков
11 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
email: [email protected]
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
titanika
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Тексты на медицинскую тематику
Благодарю за возможность участия в интересном проекте, удачи и хороших вам авторов!
Диана прекрасный исполнитель. С задачей справилась на отлично!! Мысли излагает четко, грамотно, корректно с профессиональной точки зрения. Рекомендую.. Сама продолжу работать с данным исполнителем!
Ответный отзыв
Your-Content
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Необходимо написать ряд статей
Это уже не первое наше сотрудничество, и как всегда, всё прошло прекрасно.
Очень ответственный исполнитель. С нелегким заданием справился на 5+. Все четко, грамотно и интересно. Большое спасибо. Буду обращаться и всем советую данного исполнителя
Ответный отзыв
texty_pro
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
8 дней назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Текст для буклета
Спасибо, Нина
Извините за поздний отзыв. Работала с Алесей впервые, очень довольна сотрудничеством. Текст для буклета получился именно таким каким я хотела его видеть. Качественно и быстро. Большое спасибо.
Ответный отзыв
texty_pro
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
8 дней назад
$120
10 баллов
10 лет назад
Текст на главную и статьи на сайт
Спасибо.
Как всегда, отличное качество. Приятное общение, деловой подход. Всем рекомендую.
Ответный отзыв
FPM
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
259 отзывов(-1)
$11
10 баллов
10 лет назад
Требуется перевод текста
Спасибо, очень плодотворно поработали. Четкая постановка задачи, моментальная оплата, приятный в общении заказчик. С удовольствием будем еще сотрудничать!
Очень приятно сотрудничать с данным исполнителем. Оперативно справляются с задачей, качество на 5+.
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