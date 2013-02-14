Поиск информации в Сети

Требуется найти и предоставить список живых, работающих форумов по темам эзотерики, саморазвития, самопознания.

Максимальное количество форумов - 150

Оплата

Если представили список, в количестве

до 50 - 15 рублей за каждый,

от 51 до 100 - 30 рублей за каждый,

за те, что свыше 100 - 45 рублей за каждый.

Максимум - 150 штук, т.е. максимальный бюджет - 4500 рублей

На найденном форуме надо зарегистрироваться.

Результат работы - список найденных форумов с логинами-паролями.

Те, кто готов выполнить этот проект - укажите, пожалуйста, ориентиры по планируемым срокам выполнения.