Поиск информации в Сети

Для наполнения интернет-магазина ищу быстрого, аккуратного и ответственного человека (предпочтение отдам девушке), который сможет уделять работе не меньше 6 часов в день. Если вы любите пропадать со связи, затягивать сроки и работать "тяп-ляп" - проходите ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется найти и предоставить список живых, работающих форумов по темам эзотерики, саморазвития, самопознания.
Максимальное количество форумов - 150
Оплата
Если представили список, в количестве
до 50 - 15 рублей за каждый,
от 51 до 100 - 30 рублей за каждый,
за те, что свыше 100 - 45 рублей за каждый.
Максимум - 150 штук, т.е. максимальный бюджет - 4500 рублей
На найденном форуме надо зарегистрироваться.
Результат работы - список найденных форумов с логинами-паролями.
Те, кто готов выполнить этот проект - укажите, пожалуйста, ориентиры по планируемым срокам выполнения.
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