Поиск информации в Сети

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$150
Наполнение сайтовЗавершен13 заявок207 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется найти и предоставить список живых, работающих форумов по темам эзотерики, саморазвития, самопознания.

Максимальное количество форумов - 150

Оплата

Если представили список, в количестве

до 50 - 15 рублей за каждый,

от 51 до 100 - 30 рублей за каждый,

за те, что свыше 100 - 45 рублей за каждый.

Максимум - 150 штук, т.е. максимальный бюджет - 4500 рублей

На найденном форуме надо зарегистрироваться.

Результат работы - список найденных форумов с логинами-паролями.

Те, кто готов выполнить этот проект - укажите, пожалуйста, ориентиры по планируемым срокам выполнения.

11 лет назад
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Евгений 
48 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
trent_dj
Андрей 
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$150
5 дней
Работа выполнена. Выполнена быстро. Все ок
Приятный заказчик, задание сформулировано четко, оплата получена своевременно. Спасибо за интересный проект, буду рад поработать еще раз.