Наполнить базу

Наполнение сайтовЗавершен8 заявок245 просмотров
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Есть сайт с парнерами http://www-304.ibm.com/partnerworld/wps/bplocator/search.jsp

Нужно по одному из продуктов сделать выборку и набить базу с названием, сайтом и e-mail.

Цену за 10 контактов в сервисе.

11 лет назад
Dr-Karlson
Андрей 
42 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
mintessa
Марьяна 
36 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
5 дней назад
11 лет назад
$25
1 день
Сделано оперативно.
Нормальный заказчик!