Наполнить базу

Необходимо наполнить готовый интернет-магазин товарами (сначала около 1000 наименований, со временем - до 6000 наименований). Фото и описания товаров будут предоставлены. ОТ ВАС: Стоимость такой работы (за 1 позицию или оптом). И сроки. Без стоимости ...